17 Photos : LeBron James s’offre des vacances à 45 millions FCFA la semaine

GALSEN221 – Lorsqu’on est riche comme LeBron James, on peut se permettre des vacances dorées au coût pour le moins (très) élevé. Alors que le monde se demandait où est-ce qu’il allait bien jouer la saison prochaine, le Cristiano Ronaldo du basket-ball est allé prendre du bon temps sur l’île Anguilla (territoire britannique d’outre-mer), située à l’est de la mer des Caraïbes (voir carte ci-dessous), et plus précisément à Meads Bay.

Dotée de 8 chambres luxueuses, la maison dans laquelle il réside se loue à quelques 45 millions de francs CFA, si on en croit TMZ. En plus d’un service totalement à son service, il peut également profiter d’une piscine de 13 mètres, d’une salle de cinéma perso et d’un accès direct à la plage.

Galsen221.com