GALSEN221 – Les acteurs de la série « Pod et Marichou » ont profité de ce weekend pour se retrouver le temps d’une soirée et passer un bon moment ensemble. L’occasion pour leurs fans de les voir réunis et de revoir des acteurs qui avaient disparu avant même la fin de la deuxième saison. Il s’agit entre autres de Magui ou encore Saër. Toutefois, Eva ou encore Marichou manquaient malheureusement à l’appel, alors que leurs collègues étaient pour leur part très en beauté.

Galsen221.com