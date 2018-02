(17 Photos) Raïssa de la série « Idoles » : le théâtre coule dans les veines de cette grande Dame

Très douce. Raïssa, de son vrai nom Adjara Fall, est la grande Dame de la série ‘’Idoles’’. D’un commerce facile, sourire aux lèvres avec une belle dentition, elle ne passe pas inaperçue. Dans la série, cette dame aux rondeurs est l’épouse de Grand Laye, le directeur de publication de ‘’West Infos’’.

Une femme dépensière à souhait, qui vit au rythme des ‘’khew’’ (cérémonies) et des futilités. En un mot, une dame qui aime la belle vie. Sa naïveté et son envie d’avoir toujours le maximum de confort ont fait que son mari vit au-dessus de ses moyens. Pour après finir en prison pour corruption.

Pensionnaire de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano depuis 2003, Adjara dit avoir un comportement complètement différent en dehors des planchers et des caméras. ‘’Je suis une femme rangée qui a sa petite famille à gérer sans bruit’’, confie la maman de Binta dans la série.

Son intégration dans la série ‘’Idoles’’ s’est passée le plus naturellement possible et depuis lors, elle se lâche plus. ‘’J’ai pris le train en marche. Je n’ai pas fait de casting. Il y a une amie qui a travaillé dans l’équipe technique de la série qui m’a appelée pour me demander de venir intégrer le groupe, et depuis lors j’y suis à fond’’, se rappelle la native de Rufisque.

Toutefois, Adjara dit avoir le théâtre dans le sang, ce qui fait d’ailleurs qu’elle a été remarquée dès les premiers épisodes de la série.

