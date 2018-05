(10 Photos) Miss Guèye (Wiri Wiri) : la nouvelle sensation du petit écran

GALSEN221 – Miss Guèye a fait son apparition à la télévision en intégrant le casting de la deuxième saison de « WIiri Wiri ». Et, il faut dire que depuis quelques jours, il n’y en a quasiment que pour elle sur les réseaux sociaux. Belle à souhait, il faut dire que l’apparition sur la toile de ses photos avec des cheveux (elle a une coupe à la garçon jusque-là dans la série, ndlr) n’y est pas pour rien. Si elle est certes naturellement belle, elle a un tout autre feeling lorsqu’elle s’affiche avec des cheveux sur la tête. En tout cas, après seulement quelques épisodes, elle est perçue comme la nouvelle sensation du monde cinématographique sénégalais et il ne serait pas étonnant de la voir monter encore un peu plus dans le futur.

