(18 Photos) Aiden Curtiss : sur les traces de sa maman Katoucha Niane

Ce 1er Février marque le 10ème anniversaire de la disparition de Katoucha Niane. Quoi de plus normal donc que de jeter un coup d’œil sur son héritière qui n’est autre que sa fille : Aiden Curtiss

On reconnaît ce visage de chat, avec un regard perçant, et un port de tête, altier, unique. Aiden Curtiss, lors du défilé printemps-été 2017 de Roland Mouret dimanche 2 octobre, se dévoile au monde. À 18 ans, la jeune femme a beaucoup de sa mère, Katoucha Niane, top-modèle culte d’origine guinéenne et favorite d’Yves Saint Laurent dans les années 80, qui a tragiquement disparu en 2008. La petite Aiden n’avait que 10 ans lorsque s’est arrivé. Aujourd’hui, l’ado¬les-cente se destine à une carrière aussi grande que celle de sa génitrice que l’on surnommait la “Princesse Peule”.

C’est à New York qu’elle vit et suit des études en joaillerie, en parallèle de ses activités de mannequin sous la houlette de l’agence Next Models. La chevelure bouclée brillante, Aiden Curtiss paradait avec prestance et élégance sur le catwalk du créateur français. À croire que cette aisance sur les podiums est génétique. Cette jolie plante de 1,80 m se destine déjà à un joli parcours, surtout lorsque l’on sait l’appétence du milieu pour les “filles de”.

En parallèle, elle apprécie également la musique, qu’elle pratique sous un pseudonyme, Lumacid. Sur son profil Instagram, on peut lire dans sa bio : “Next Models, new face, productrice, DJ”. Rien que ça !

Avec Gala