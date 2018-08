GALSEN221 – Sur la toile, il est fréquent qu’une femme se retrouve du jour au lendemain en haut de l’affiche. Et le plus souvent, le physique n’y est pas étranger. C’est le cas avec cette femme du nom de Lita qui, grâce à ses formes, est très rapidement devenue une véritable star des réseaux sociaux. En plus de son visage angélique et de son charme, la jolie jeune femme sait comment mettre en avant sa silhouette sans plonger dans une certaine forme de vulgarité.