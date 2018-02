18 Photos: Wally Seck l’un des musiciens les plus riches du Sénégal

Le nouveau phénomène de la musique Sénégalaise Wally Ballago Seck ne cesse de distancer ces jeunes concurrents, le seul qu’il ne parvient pas à détrôner et probablement n’y parviendra jamais c’est la star internationale Youssou Ndour.

Quoiqu’on puisse dire le jeune wally Seck a le sens des affaires et du marketing il sait comment faire parler de lui en tout temps.Entre Les maisons et les voitures offertes à son entourage wally Seck ne laisse personne indifférent. Entre 2017 & 2018 le jeune homme a dépensé presque 1/2 milliards sur les voitures et autres.