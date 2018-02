(19 Photos) Guigui fête son anniversaire de manière originale

GALSEN221 – L’artiste chanteuse Guigui Sarr ne saurait se départir de son originalité et de son imprévisibilité. Et pour cause, elle a décidé de fêter son anniversaire, qui tombe en temps de carême, en offrant un « ndogou » aux fidèles de la communauté chrétienne qui étaient evenus assister à la messe à l’Eglise Saint Paul, sis à Grand Yoff d’où elle est originaire.

Pas de fête en grande pompe donc pour l’artiste qui, le soir, a retrouvé ses proches, amis et fans dans sa maison familiale pour fêter cette nouvelle bougie.

Galsen221.com