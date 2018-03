19 Photos «Shooting» de mannequin à Dakar partie 2

Être mannequin à Dakar n’est point chose aisée. Les stylistes et designers ont imposé depuis belle lurette leurs griffes. Néanmoins, ce sont les corps filiformes qui donnent vie aux modèles proposés. Et pour cela, les mannequins deviennent indispensables. Beaucoup ne le savent pas mais il existe des agences de mannequinat qui fournisse les stylistes. Point de statut, les prix se négocient suivant la taille du défilé, les côtes du styliste et du manne­quin. Pour un défilé, les rémunérations vont de 100 000 à 250 000 F ou 300 000 F pour une séance de photos publicitaires.À titre d’exemple on peut donner le site «mannequindakar» qui propose des modèles disponible pour des shootings. Ci-dessous la deuxième partie.