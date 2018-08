20 Photos : le message poignant de Pape Diouf qui rend hommage à sa femme Bébé Bass

GALSEN221 – Pape Diouf et Bébé Bass, c’est une longue histoire d’amour qui, nous l’espérons, durera toute une vie. Plus que jamais amoureux de son épouse, l’artiste a publié un long message pour lui rendre hommage à l’occasion de son anniversaire. Galsen221 vous propose de découvrir le texte in extenso.

« Allah m’a gratifié d’une femme remarquable aux qualités humaines incommensurables. Des valeurs et attitudes qui ne me surprennent guère parce que sachant qui sont tes ascendants. Il faut être courageuse, dévouée et déterminée pour partager sa vie avec un artiste car une ombre nous accompagne durant toute notre carrière, celle des fake news, des superstitions, … Et si cette ombre peut quelques fois nous dissimuler le soleil, elle ne saurait l’éteindre. Ce soleil comme notre Famille et notre entente ne disparaîtront jamais. L’ Amour est ce qui définit notre union. Cette dernière comme le soleil sera pour nous une constance.

Jamais je ne me lasserai de te témoigner toute l’affection que je te porte, toi qui, avec la grâce de dieu m’a donné mon premier descendant, homonyme de notre Cher prophète Mahomed psl; Bebs avec son soutien inconditionnel, Bebs avec ses énormes sacrifices, Bebs avec une générosité montagneuse, Bebs avec une tolérance pure et propre,…

Bebs, je te souhaite tout le bonheur du monde. Qu’Allah (swt) te protège et te garde auprès de ta chère Famille tout en accomplissant tous tes voeux et en réalisant tous tes projets.

Heureux anniversaire Basse poulo yayou Seydina Mouhamed. »