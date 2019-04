🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

SUNUBUZZ – Le look fait depuis toujours partie du mythe de l’actrice de Idoles. Clara s’amuse à jongler entre l’excentricité des tenues sénégalaises et la sensualité de la mode européenne et américaine, souvent avec brio. La belle actrice affole toujours la toile à chaque apparition grâce à son look hors-pair doublé de sa beauté. Sunubuzz vous propose une petite sélection de 30 images de la femme du PDG!