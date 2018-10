GALSEN221 – Pour beaucoup, et on comprend pourquoi, Marième Faye Sall est la plus grande Première dame de l’histoire du Sénégal. Femme sénégalaise et africaine jusqu’au bout des ongles, elle privilégie les tenues traditionnelles à celles venues de l’Occident. De quoi inspirer celles qui se rendront au Grand Magal de Touba et qui voudront se donner des airs de grande dame.