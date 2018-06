( 21 photos ) Le nouveau Look de Ndèye Ndack

Elle a fait les choux gras de la presse sénégalaise. Elle a prouvé son talent d’animatrice à la TFM. Aujourd’hui, Ndeye Ndack a gravi les échelons et prépare son avenir.

En effet, la charmante jeune dame avait quitté la TFM pour s’installer en France le temps de se former en journalisme. Mais entre temps, elle s’est lancée dans le stylisme, un secteur qu’elle connait bien pour avoir été mannequin. Elle maitrise parfaitement son corps et le monde de la mode.

C’est la raison pour laquelle, elle a lancé sa nouvelle marque de vêtements dénommée ndack’outure.

Icône de la mode africaine, elle a toutes les chances de réussir dans ce métier après plusieurs années d’expériences