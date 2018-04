21 Photos: Les images du mariage de fa fille du MEDS Mbagnick Diop

Rewmi- Monsieur Mbagnick Diop, qui est le président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds). « Prési » comme l’appellent affectueusement amis, collègues et employés, a donné sa fille en mariage ce dimanche 1 avril 2018 à la grande mosquée de sacré coeur Pyrothechnique. Des Personnalités de la République, des milieux politique, économique et même culturel ont honoré de leur présence la cérémonie, très riche en rythmes, (orchestre sérère) en couleur (hotesses très bien habillées), mais aussi en prières (voir photos). Parmi les personnalités présentes on peut citer, en plus de l’ensemble des membres du Meds, le directeur de Cabinet du Premier ministre, Sidiki Kaba, ministre des affaires étrangères, Lassana Gagny Sakho Directeur de l’Onas, Pierre Mbow, administrateur de l’hotel King Fahd Palace, Cheikh Adramé Bahayda Adaira, chef religieux, accompagné d’une forte délégation, El Hadj Mansour Mbaye, communicateur traditionnel, entre autres.