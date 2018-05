GALSEN221 – Eva et Marichou ne sont plus à présenter. Grâce à la série « Pod et Marichou » dans laquelle elles jouent, les deux actrices sont devenues de véritables superstars. Et, elles ont pu jauger leur popularité au moment de se rendre à la Kermesse Cathédrale, édition 2018, qui s’est tenu samedi dernier. Les deux amies (oui parce qu’elles le sont dans la vraie vie, ndlr) n’ont cessé d’être sollicitées jusqu’à leur départ des lieux.

Galsen221.com