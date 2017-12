25 Photos: La Face cachée De Bougane Gueye Dany

Les entrepreneurs, manageurs et hommes d’affaires sénégalais se font distinguer partout dans le monde. Après la nomination de la Sénégalaise Fatma Diouf Samoura, désignée secrétaire générale de la Fifa, le jury de Capital finance international (Cfi.co), une revue londonienne spécialisée dans les affaires et la finance, a désigné Bougane Guèye Dany meilleur chef d’entreprise du Sénégal en 2016 (Best corporate Leadership Senegal Award 2016).

« Déterminé à construire un empire médiatique moderne en Afrique de l’ouest », Bougane dessine avec force son chemin vers le succès. Il a récemment acquis 50% des actions de la radio Nostalgie Dakar.

Le parcours de ce self made man patron de SenTV est plus qu’inspirant pour le monde des affaires et ce, le jury l’a bien rappelé. Il a débuté dans les médias comme reporter, avant de démarrer son business avec son agence Dak’cor. Petit à petit, il a fructifié ses affaires, a bâti un solide groupe de presse dont SenTV, La Tribune, Zik FM et a exploré le secteur du transfert d’argent avec Joni Joni/Vitfé qui opère en Afrique de l’Ouest.

Capital Finance International a des raisons de désigner Bougane Guèye Dani le meilleur entrepreneur sénégalais en 2016. Une désignation qui vient s’ajouter à celle de Financial Afrik qui l’a classé parmi les 100 personnes qui font bouger l’Afrique et l’un des dix meilleurs entrepreneurs de presse.