Les soeurs Jumelles Chantal et Natalie Lopez étaient aux anges hier. Les vidéos girls les plus sollicitées actuellement au sénégal ont vécu leur plus beau jour. En effet, c’est la charmante Chantal Lopez qui s’est mariée avec l’homme de sa vie Sega Ashimi.

Le mariage fut musulman et a eu lieu chez l’homonyme de Chantal à Point E en compagnie de tout ses proches et amis.

Étant une une fille pleine de vie et charmante ainsi que sa jumelle, Mme Ashimi n’a pas manqué de sortir le grand jeu en étalant toute sa classe en ce grand plus beau jour de sa vie.