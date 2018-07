GALSEN221 – Le Prince Harry et son épouse Meghan ont pris la direction de l’exposition consacrée à Nelson Mandela au Southbank Centre’s Queen Elizabeth Hall de Londres. Sur place, en plus d’avoir rendu hommage à l’ancien président de l’Afrique du Sud et figure emblématique, les deux tourtereaux ont rencontré sa petite-fille avec qui ils ont pris le temps d’échanger.

