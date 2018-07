GALSEN221 – Par moment, nous avons tendance à oublier que Merry Bèye Diouf est avant tout une animatrice-chroniqueuse à la Télé Futurs Médias (TFM). Et, il y a de quoi lorsqu’on voit le nombre de photos de jolie jeune femme circuler sur la toile, toutes aussi belles les unes que les autres. En plus de sa beauté, elle est dotée d’un charisme et d’un charme qui s’adapte à toutes les tenues dans lesquelles elle s’affiche.

