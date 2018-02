(26 Photos) Hommage à Katoucha Niane, 10 ans après sa disparition

Liane au teint d’ébène et au regard volontaire, on se souvient de Katoucha Niane arpentant les podiums d’Yves Saint Laurent ou de Christian Lacroix de sa démarche féline. Muse des plus grands créateurs des années 80 et 90, le top a aussi fait de son parcours un combat pour la lutte contre l’excision et pour la promotion de la diversité en créant son propre concours de mannequins nommé Ebène Top Model.

Disparue tragiquement en 2008, Katoucha venait tout juste d’achever le tournage du film sénégalais Ramata de Léandre-Alain Baker, dont la sortie fut repoussée jusqu’à ce 1er juin 2011. Ce 1er février marque le dixième anniversaire de sa disparition.

L’occasion de revenir sur les plus beaux looks du top.

Galsen221 avec Vogue