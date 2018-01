Acteurs dans la série Pod et Marichou, Salla et Edu ne cessent d’attirer l’attention des téléspectateurs de la Sen TV. Le jeune couple qui incarne le pur romantisme et la galanterie, fait rêver plus d’un. De leurs vrais noms Ndéye Néné Thioye et El Hadj Doudou Ndao, les deux sont très complices