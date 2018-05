GALSEN221 – Beaucoup plus discrète, Dédé Poulo est une star au Mali à l’image des sœurs Sora. Dans ce pays voisin où les boubous traditionnels occupent une place importante, la Dédé ne se néglige pas et apporte une réponse à nos célébrités en leur prouvant qu’au Mali aussi, les femmes ont la classe et l’élégance.

