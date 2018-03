29 photos : Le somptueux mariage de la fille d’Alko Dangote, Fatima

Elle s’appelle Fatima Dangoté et est la fille de la 1ere fortune d’Afrique et l’un des hommes les plus riches du monde Aliko Dangoté. Comme annoncé il y a quelques semaines , elle s’est mariée le 15 mars 2018 avec le fils de l’ancien inspecteur général de la police du Nigeria.

Il s’appelle Jamil Abubakar , est diplômé de l’Université de Kingston aux États-Unis. Il est pilote et travaille actuellement avec Elite Airwings. La cérémonie s’est déroulée en présence du milliardaire Bill Gates , de la classe bourgeoise nigériane et de quelque homme riche du monde entier. C’est WizKid et Davido qui ont marqué d’une touche particulière la soirée.