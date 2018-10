Justin Bieber et Hailey Baldwin pourraient être mariés sous les yeux de la loi – mais ils ne pensent pas qu’ils le seront vraiment avant de l’avoir proclamée sous les yeux de Dieu.

Nos sources de Bieber / Baldwin nous disent que Justin et Hailey ne se considèrent pas « officiellement » mariés … parce qu’ils n’ont pas cimenté leurs voeux avec l’homme d’en haut. On nous dit qu’ils croient qu’une cérémonie d’église est nécessaire pour que le mariage ait un sens aux yeux de Dieu.

Nous avons cassé l’histoire … Justin et Hailey sont entrés dans un palais de justice ayant obtenu une licence de mariage à New York le mois dernier, où, en fin de compte, ils ont également obtenu le document qui les rendit mari et femme … malgré le démenti – à la fois publiquement et derrière le scènes – ils ont été attelés.

Ce qui est incertain … s’ils ne se sentent pas vraiment « mariés » jusqu’à ce qu’ils se marient à l’église, pourquoi ont-ils même pris la peine de le faire au palais de justice?

Comme nous l’avons signalé, Justin et Hailey se sont renseignés au sujet d’un contrat de pré-séquestration et ont même pris contact avec des avocats . n’ont jamais suivi . Ils pourraient obtenir un postnup – ce qui ressemble à un accord avant leur mariage – mais nos sources disent à ce stade que c’est la chose la plus éloignée de l’esprit de Justin.

On nous dit que le plan est d’organiser une grande cérémonie au début de l’année prochaine … dans le nord de l’État de New York ou en Ontario, au Canada.

Que vous pensiez que JB et HB ne se considèrent pas comme mari et femme, il semble qu’il se prépare à l’idée. Il aurait appelé Hailey sa femme lors d’un voyage au musée dans sa ville natale. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi ils ont créé un musée, il y a une exposition Bieber.