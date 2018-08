GALSEN221 – Betty est devenue une star incontestée du petit écran après seulement une seule saison dans la série « Pod et Marichou ». Forcément, ses moindres faits et gestes sont scrutés et son port vestimentaire n’est pas en reste. En cette période de Tabaski, nous faisons un zoom sur le top des tenues traditionnelles dans lesquelles elle s’est affichée.

