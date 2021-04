“300 Ou 400 Francs, Lagne Ma Dane Feeye Après Prestation”, Dixit Youssou Ndour. Un Message Fort Pour Les Jeunes

Youssou Ndour, un naquis dans la pauvreté, mais qui a fini par accoucher de la richesse. Le célébré chanteur sénégalais est bien en mesure de conseiller les jeunes dans le domaine de l’emploi, parce qu’il est devenu milliardaire, après avoir longuement galéré.

Beaucoup de gens, même s’ils aiment You, ne le connaissent pas réellement, en tout cas du moins, son passé. Aujourd’hui, Il est à la tête d’une grande entreprise qui emploie des centaines d’employer.

Dans le domaine de la musique sénégalaise (Mbaalakh), il est le roi, en bravant des marées parsemées d’embuches.

Lors du conseil pour l’emploi des jeunes, You a pris la parole. A cette occasion, il a lancé un message fort et plein d’emphase aux jeunes : “ne refusez pas un stage non payé, ne minimisez pas un salaire. Il faut vous armer de patience. Tôt ou tard la patience finira par payer”.

Ce message refléte à bien son passé. Youssou Ndour, après longues années et de labeur, il a fini par grimper au sommet. Il est d’ailleurs renseigné que lors de ses prestations d’avant, il lui arrivait d’être payé trois cents (300) ou quatre cents (400) francs CFA par prestation par feu Ibra Kassé qui est l’actuel patron du Miami Night Club.

Là, c’est pour justement faire savoir que la patience, comme on le dit, un fruit amer, mais ça murie, et quand ça l’est, le goût devient suave tel du miel (la réussite).

Pourtant ce n’est pas lui le seul a passé par là. Beaucoup d’homme enviés aujourd’hui sont passé par ce stade de galère, mais de labeur, dur mémé, avant de s’élever au plus range des humains.

SUNUBUZZ !