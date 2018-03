GALSEN221 – Maman Mbaye s’était mariée en début d’année avec le footballeur international sénégalais Zarco Touré. Le mariage religieux passé, l’actrice et fille du célèbre guitariste Jimmy Mbaye organisait sa réception en grande pompe ce weekend. L’occasion pour ses collègues et autres célébrités de se réunir autour d’elle et de faire la fête en toute décontraction.

