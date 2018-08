GALSEN221 – Les stars sont (très) nombreuses à servir de modèles aux couturiers et stylistes en cette période où ils tentent de faire découvrir au public leurs collections pour la Tabaski 2018 qui se profile. Voici une sélection des plus belles tenues présentées par les célébrités dont la très prisée Mbathio Ndiaye, Marichou, Esther Ndiaye, Elisa de la série « Un café avec » et sa colère Diodio la sœur de Katy Chimère Diaw.