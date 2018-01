45 Photos: soirée du nouveau phénomène de la musique Sidy Diop au Saraba

Un phénomène débarque dans le Showbiz sénégalais sans crier gare dans le Lyrics , tempo des mélomanes et fans comme l’éphéméride passage de Ouzin Beurigo…..Le succès de Sidy Diop est incontestable parrainé par ses titres’Jojo et Soumboulou” et “hein hein”….On ne peut pas dire que c’est ce qu’il y a de plus crédible.A défaut d’être original….Le protégé de Iba Seye dévoile tout de même avec les Chansons reprises d’une une sa belle voix, un certain don de parolier, ainsi qu’un registre assez frais où le public ne l’attendait pas forcément. Pas mauvais en soi, donc, peut-être même attachant, mais en fin de compte bien décevant..

