GALSEN221 – Les actrices de la série “Pod et Marichou” sont nombreuses à faire montre d’une élégance et d’un charme à toute épreuve lorsqu’elle décide d’arborer des tenues traditionnelles. À l’approche de la Tabaski, leurs plus belles tenues pourraient en inspirer plus d’une.

