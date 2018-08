(6 photos) La rencontre inouïe de deux records mondiaux Sultan Kosen et Jyoti Amge

santeplusmag- Elle, c’est la femme la plus petite du monde, avec une taille dépassant à peine 60 cm et elle a rencontré récemment l’homme le plus grand de tous, Sultan Kosen, âgé de 35 ans et originaire de Turquie. Du haut de ses 2m51, Kosen est un réel gratte-ciel comparé à Jyoti Amge, sachant que cette dernière a presque la même taille que l’une des chaussures du géant.

Les deux se sont récemment retrouvés pour un shooting photo en Egypte et le résultat est juste incroyable ! L’idée de base était celle du comité de promotion du tourisme égyptien et on peut dire que cela a très bien marché vu toute l’attention que les deux stars ont captée.

Ce qui se cache derrière leurs apparences hors du commun

La taille d’Amge est le fruit d’une forme de nanisme appelée achondroplasie. Il s’agit en fait d’un trouble génétique affectant la croissance des tissus osseux, provoquant une taille minuscule et des membres disproportionnellement petits. Elle a été désignée comme étant la plus petite femme du monde en 2001 alors qu’elle n’avait que 18 ans et qu’elle ne pesait que 5 Kg !

La petite femme a toujours besoin d’avoir des vêtements, assiettes et ustensiles faits sur mesure afin qu’ils soient adaptés à la taille minuscule de son corps. De son côté, Kosen a lui aussi besoin que beaucoup d’accessoires ou objets qu’il utilise au quotidien soient faits sur mesure, mais dans le sens contraire.

Dans le cas de notre géant turc, sa taille est la conséquence d’un gigantisme hypophysaire. Ceci se produit lorsque la glande pituitaire sécrète trop d’hormones de croissance, provoquant ainsi une croissance et une taille corporelles démesurées. C’est suite à cela que Sultan Kosen a été déclaré le plus grand homme du monde en 2001 par le célèbre Livre Guinness des records.

Il a été la première personne à être mesurée pour être incluse dans le livre de records en plus de 20 ans, sachant qu’à l’époque, il avait également reçu le record des plus grandes mains avec la distance la plus grande entre le poignet et le bout de son majeur qui était de 28 centimètres !

Une vie pas tout à fait comme les autres

« Je n’aurais jamais imaginé pouvoir intégrer le livre des records, j’en avais rêvé, mais c’était en fin de compte une énorme surprise. », a déclaré Kosen. Mais en réalité, il n’aurait probablement pas dû être surpris, car selon Guinness, seulement dix personnes dans le monde ont déjà été déclarées comme ayant atteint une taille supérieure à 2m43.

Il est à noter qu’il avait déjà participé aux célébrations annuelles du « Guinness World Records Day » à Londres, un événement pendant lequel il a rencontré l’homme le plus petit du monde, Bahadur Dangi du Népal. Ce dernier est âgé de 74 ans mais mesure seulement 54 centimètres et ne pèse que 14 Kg.

Le vieux Dangi était tisserand et aidait également à s’occuper du bétail dans son village de montagne appelé « Reemkholi ».

« Etre en mesure de rencontrer enfin Chandra après tout ce temps est incroyable. Même s’il est petit et que je suis grand, nous avons mené des combats similaires tout au long de notre vie et quand je le regarde dans les yeux, je vois que c’est un homme bon. »

Ceci devrait nous rappeler à tous que rien ne justifie le fait qu’on se plaigne de notre taille ou qu’on la voit comme une fatalité. Le courage et l’abnégation de telles personnes devraient nous inspirer pour voir constamment le bon côté des choses.

