69 Photos: Soirée Pape Diouf, le Saraba en ébulution

La musique est un art et une activité culturelle consistant à combiner sons et silences au cours du temps. Les ingrédients principaux sont le rythme (façon de combiner les sons dans le temps), la hauteur (combinaison dans les fréquences), les nuances et le timbre. Elle est aujourd’hui considérée comme une forme de poésie moderne.

En prélude de sa prochaine sortie au grand theatre ce 16 février avec Boston Prod, Pape Diouf multiplie sa force redoutable et dynamique de craquer ses fans. Saraba a vécu une forte chaleur dans l’ambiance de Pape Diouf ce samedi.

