8 Photos: Youssou Ndour a assuré le show au zenith de Viviane

Youssou Madjiguène N’Dour né le 1er octobre 1959 à Dakar (Sénégal), est un auteur-compositeur, interprète, musicien et homme politique sénégalais.

« Roi du mbalax » au Sénégal, chanteur africain à la renommée internationale, il est également patron de presse à partir de 2003 et de la fondation du groupe Futurs Médias. Il s’engage dans le mouvement anti-Wade et devient, au sein du gouvernement Mbaye, ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal à partir du 4 avril 2012 puis ministre du Tourisme et des Loisirs du 29 octobre 2012 au 2 septembre 2013, avant d’être rattaché au président Macky Sall comme ministre-conseiller.