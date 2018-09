GALSEN221 – Le mariage de Soumboulou et Jojo a créé un engouement monstre sur la toile depuis que les images de la réception ont été dévoilé. Dans la peau de Junior et Lalia, dans le cadre de la série « Wiri Wiri », les deux artistes se sont dits « oui » devant les caméras. Nous vous proposons de revivre, en images et de manière assez large, la cérémonie.