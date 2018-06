Acteur de grandeur : Mamoudou Gassama est resté amoureux de sa copine de galère

Gloire, argent, prestige… Mamoudou Gassama a subitement changé de train de vie en un laps de temps. Depuis son acte héroïque qui a fait le tour du monde, le jeune malien s’est métamorphosé.

Il a reçu la nationalité française et est devenu la nouvelle coqueluche. Et même Rihanna la célèbre chanteuse américaine originaire de la Barbade et les joueurs de l’équipe du Brésil de football ont rencontré le jeune homme.

Mamoudou Gassama est désormais au centre des attentions. Certains lui ont attribué des relations amoureuses avec des femmes. Mais Mamoudou a remis les pendules à l’heure en manifestant ouvertement son amour et son attachement à sa compagne malienne avec qui il a connu la galère. Pour lui, « pas question d’abandonner » celle qu’il «aime » et qui l’a « toujours soutenu » pour de nouvelles conquêtes.

Les croqueuses de star sont donc prévenues.

