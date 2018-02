Ce Mardi 06 février est la date de la fin de la série qui aura marqué les sénégalais. Marichou et ses collègues vont enfin se reposer après plus de 75 épisodes .

Pod et Marichou est la révélation de l’année. La sérié est la plus suivies de tous les temps au Sénégal. Presque chaque semaine, elle enregistre plus d’un millions de vues. Une audience jamais enregistrée au Sénégal depuis l’explosion des séries au sénégal. Voici une vidéo qui montre comment les acteurs vont fêter la fin de la saison 2.