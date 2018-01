Depuis environ un mois, la presse et les commentateurs parlent de la maman de Khalifa Sall qui aurait fait une vidéo pour souhaiter qu’un jour Macky Sall aille en prison. «Mon fils est un homme bien. Je me sens très mal. Je passe tout mon temps à pleurer.

Je mange peu et bois peu depuis quelque temps. Je formule des prières pour que Macky Sall et son entourage, tous ceux qui ont comploté contre mon fils, soient un jour punis. Je prie Dieu pour que Macky Sall, qui est mon cousin à plaisanterie, aille en prison un jour», a souhaité Adja Mada Dia, dans une vidéo postée par dakaractu.com.

Les commentaires sont allés bon train et certains avaient même déploré cette sortie. Cela avait poussé à l’époque la coépouse de la grand-mère maternelle du président de la République à faire, elle aussi, une sortie pour dire ceci : «Quiconque prie pour que Macky connaisse la prison verra ses prières se retourner contre lui, car d’autres personnes de très grande valeur spirituelle et ses parents ont déjà prié pour lui». Mais la goutte d’eau de trop a été celle de Mambaye Niang, qui se permet de «consoler» la mère de Khalifa Sall.

Cela ne va certes pas plaire à Khalifa Sall et à ses proches, mais «Les Echos» va rétablir la vérité. Adja Mada Dia n’est pas la maman du maire de Dakar. Elle est plutôt la coépouse de la maman de Khalifa Sall. Pour des raisons personnelles, on ne va pas donner le nom de la véritable mère de Khalifa. Mais, comme dans nos pays, la coépouse de la maman est aussi une maman, Adja Mada Dia a toujours été considérée par Khalifa Sall comme une maman et elle aussi a toujours considéré le maire de Dakar comme un fils qu’elle a mis au monde. Espérons qu’après ces précisions, les mensonges, calomnies, moqueries et autres tartufferies vont cesser.

