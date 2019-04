Affaire des photos intimes : Fatoumata Youla, la dame qui fait chanter Serigne Mbacké Ndiaye

🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

Opération de déstabilisation ou règlement de compte politique ? En tout cas l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye se dit victime d’une affaire de chantage sur le net.

Selon les explications du ministre, un individu malintentionné lui réclamerait une forte somme.

“Chers amis, un individu vient de me joindre pour me dire qu’il va publier des photos, sur lesquelles je suis nu. Ce qui est faux. J’ai saisi la police et infirme mes amis que vous êtes. Il me réclame 900.000. Rien ne m’ébranle mais je tiens à vous avertir. Merci.”

Considérée comme une affaire cybercriminalité, la dame Fatoumata Youla a déjà envoyé des messages aux amis du ministres.