L’affaire du Miss Sénégal 2020 enfle. L’ancienne miss Kedougou a fait aussi des révélations sur les propositions indécentes et le choix des miss.

” Me concernant, le comité n’a pas géré mon déplacement, à partir de Kédougou. On n’a pas parlé non plus à Amina. Elle nous regardait à peine en venant à l’hôtel et si elle nous regardait, c’était de manière dédaigneuse. Elle se permettait aussi de prendre en aparté certaines participantes et cela intriguait. En plus de tout cela, elle ne pardonnait aucune faute. Je me rappelle une nuit où une copine et moi nous étions couchées un peu tard, vers 23 heures.

Le matin, Seydina Camara s’est permis d’entrer à l’improviste dans notre chambre, Sans prévenir, et de nous engueuler. On s’est préparé et les a rejoints. On s’est expliqué. Pour l’autre c’est passé, mon explication non. Depuis, j’ai eu l’impression d’être écartée.

On nous a fait signer un document, je m’en rappelle très bien, sans savoir ce qui y était parce qu’on n’avait pas trop le temps de lire. La miss Louga a bien raison, tout est joué à l’avance. Quel que soit alpha, il fallait choisir Miss Fatick, car il faut savoir que c’est Matar Ba qui a apporté des financements.

