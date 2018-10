Les salariés, tous statuts confondus, sont de plus en plus versatiles et tentés par de nouveaux challenges. En tous cas, comme révélé depuis longtemps par dakarposte, plusieurs employés du groupe Futurs Médias ont fini de rompre les amarres avec l’organe de presse de Youssou Ndour. Certains ont déjà rendu le tablier mais, nous sommes en mesure de révéler qu’il y’ aura d’autres démissions. Et, c’est pour rejoindre l’holding de presse à l’actif de Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop du moins ils en sont la face visible de l’Iceberg.

Annoncé parmi une partie du personnel sur le départ, le tonitruant Mamadou Ndoye Bane, joint par dakarposte, se veut catégorique: « écoutez, je n’irai nulle part, je reste fidèle à mon patron Youssou Ndour. Que ça soit clair »

C’est dire que l’animateur se sent justement rétribué dans son travail et que ses besoins sont satisfaits par son illustre employeur.

Dakarposte