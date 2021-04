La sortie de Halima Gadji alias Marème Dial fait réagir les acteurs qui s’assoient à sa cause. Souleymane Seye Ndiaye plus connu sous le nom de « James » dans la série Golden monte au créneau. Sur Instagram, il a reproduit le hashtag initié par Halima #jevisdemonart et un autre pour répondre directement à POD #Yallahmoyfalédifolé (Seul Dieu peut décider du sort des gens).