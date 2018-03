Arame Thioye fait la lumière sur son voyage aux USA

La chanteuse, Arame Thioye est de retour au Sénégal alors qu’elle était absente pendant longtemps sur la scène musicale du fait de son ménage au pays de l’Oncle Sam. Pour son nouvel album, elle assure que les sénégalais verront le fruit de ses cours avec les Espagnols.

Arame Thioye, parlant de sa vie aux Etats-unis a fait savoir que « là-bas, c’est un autre monde . Au début, j’ai été dans pas mal de choses. J’ai tout tenté pour reprendre mes marques. J’ai été coiffeuse et d’autres choses encore ».

Pour en venir à la musique, la chanteuse affirme qu’elle a eu même à étudier la musique: « j’ai même pris des cours de musique et d’autres encore. Je peux vous dire que durant ces cinq(5) ans, je n’ai pas, vraiment, chômé. Mes cours de musique, je les ai faits avec des Espagnols que j’ai rencontrés là-bas ».

« Leur musique est très riche en sonorités, thématiques et autres. Et j’ai été beaucoup aimé cette découverte d’un autre genre et j’en ai beaucoup appris », a-t-elle déclaré.

De retour au bercail, la belle voix n’a pas manqué d’annoncer qu’elle est sur le point de lancer un nouvel album sur le marché après la Korité. Mais, en attendant, le 22 mars prochain, un single intitulé « my lover » va apparaître en vidéo, note Source A.

Senego