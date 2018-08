Arame Thioye, diastème et formes généreuses bien en évidence, n’est plus à présenter au Sénégal. Elle est une chanteuse qui a su imposer son style et se frayer une toute petite place sur la scène musicale sénégalaise. Après un retrait volontaire de cinq ans dû à un exil aux USA pour rejoindre son époux, elle a décidé de revenir au bercail avec, dans ses valises, un nouvel album «Sénégal Emergent». Rencontrée par igfm.sn, elle parle de sa vie de femme mariée, son exil, ses projets entre autres…

CINQ ANS D’ABSENCE : « Je ne crois pas à la relation à distance »

«J’ai quitté le Sénégal en 2010 pour rejoindre mon mari aux Etats-Unis. Pour pouvoir jouer mon rôle de femme au foyer. Aussi, pour mieux connaître mon homme afin de restaurer la confiance entre nous. Pour moi, la confiance est la base d’une relation. Donc, pour ça, il fallait que je vive avec lui pour arriver à cela. Je ne crois pas à la relation à distance. Comme disent les wolofs, loin des yeux loin du cœur. Je vois que les émigrés qui vivent seuls la plupart d’entre eux font tout ce qu’ils veulent. C’est à cause de ça que j’ai choisi l’option de vivre avec mon mari. Toutefois, il y a aussi des gens qui vivent des relations à distance où il y a l’amour et la fidélité.»

Arame Thioye : «J’assume mes formes généreuses…»

« J’ai même exercé le métier de coiffeuse pendant 5 ans aux Etats-Unis »

«J’ai fait beaucoup de boulot aux Etats-Unis. J’ai même exercé le métier de coiffeuse pendant 5 ans avant d’arrêter parce que mon mari ne voulait pas que je sois coiffeuse, puisque j’étais enceinte. Et quand j’ai accouché, je ne pouvais pas travailler parce que je devais prendre soin de mon fils. Ce n’est pas facile d’élever un enfant aux Etats-Unis.»

CONTACT AVEC DES MUSICIENS

«Je fréquentais les amis musiciens de mon mari, parce qu’elle a fait 30 ans aux Etats-Unis et connait pas mal de personnes dans le monde musical. J’étais tout le temps en studio pour ne pas oublier les questions basiques. C’est à cause de ça que je n’ai pas perdu la voix. J’ai gagné en expérience et j’ai appris pas mal de choses dans ce domaine.»