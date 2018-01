Arrêt sur image : Balla Gaye 2 respire la forme avant d’affronter Gris-Bordeaux

GALSEN221 – Balla Gaye 2 est en pleine préparation de son combat face au « Tigre » de Fass, Gris-Bordeaux. Le fils de Double Less, pris très certainement en photo en cachette, affiche une grande forme et semble prêt à en découdre avec son adversaire. De retour après une longue période de retrait, le « Lion » de Guédiawaye est conscient d’être dans l’obligation de s’imposer pour relancer sa carrière et tenter de reprendre la couronne de Roi des arènes qui n’aura finalement pas duré au-dessus de sa tête.

