Arrêt sur image : le message de Sidiki Diabaté à Booba après sa bagarre contre Kaaris

GALSEN221 – La bagarre qui a eu lieu entre les rappeurs Booba et Kaaris ce mercredi, en début d’après midi, a très rapidement fait le tour de la toile et des médias. Grand ami de l’artiste d’origine sénégalaise qui l’a par ailleurs propulsé au-devant de la scène, Sidiki Diabaté a envoyé un message à Booba à travers son compte Instagram. Il lui a affiché son soutien et sa sympathie à travers ces mots : “un lion reste un lion et il est imbattable. Mon frère, nous sommes des lions. Force à toi le Duc, tu as le soutien de ton griot et de ton frère. La famille reste la famille”.

