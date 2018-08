Arrêt sur image : le poignant message de Moussa Sow aux Sénégalais et aux « Lions »

GALSEN221 – Moussa Sow a officialisé sa retraite internationale via un post sur sa page Instagram. Toutefois, il n’est pas impossible de le revoir un jour occupé un poste au sein de l’équipe nationale afin d’accompagner ses jeunes frères et de leur faire profiter de sa grande expérience du haut niveau. « Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants sénégalais tous les staffs que j’ai connus et surtout tout le peuple sénégalais. Ca été un plaisir et une joie immense d’avoir porté le maillot de l’équipe nationale et je serais toujours là pour accompagner les Lions .. Merci à tous pour vos messages », a-t-il écrit pour rendre hommage aux membres de l’équipe et aux Sénégalais pour qui il a tant mouillé le maillot.

