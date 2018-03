Arrêt sur image : les Pikinois renient Ama Baldé

GALSEN221 – On pouvait s’y attendre. Alors qu’Ama Baldé s’est très sérieusement rapproché de Guédiawaye et du clan de Balla Gaye 2 ces derniers mois, les Pikinois ont fait part de leur colère en décidant de renier le fils de Falaye Baldé. La vidéo qui circule actuellement sur la toile et à travers laquelle le tombeur de Papa Sow dit que l’ancien roi des arènes est le « père » de tous les lutteurs aura donc été la trahison de trop pour les habitants de son fief. Ainsi, des t-shit à l’effigie d’Ama Baldé ont été brûlé à Pikine.

