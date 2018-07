Attaque contre Aliou Cissé : Alassane Ndour reprécise le fond de sa pensée

Alassane Ndour se veut clair. A la suite d’une émission où il s’est prononcé sur la gestion de l’équipe nationale par Aliou Cissé au lendemain de l’élimination des Lions au Mondial 8018, l’ex international est encore une fois monté au créneau. Ce, pour repréciser sa pensée afin qu’il n’y ait pas d’amalgames dans la tête de certains Sénégalais. Selon l’ex latéral gauche des Lions, loin de lui l’idée de mettre des bâtons dans les roues de l’actuel sélectionneur national objet de plusieurs critiques acerbes.

« En tant qu’ancien international, je me suis prononcé sur la gestion de l’équipe nationale et de façon objective », dit-il au téléphone de Senego insistant qu’il n’a jamais été question pour lui de s’acharner sur son ex coéquipier.

Il conclut : « J’ai dit que Aliou cissé devrait faire plus preuve d’ouverture et écouter les observateurs avertis du football car seul cette ouverture et le dialogue pourront faire avancer le football Sénégalais Je ne brigue aucun poste au sein de l’encadrement technique car mon travail me prend énormément de temps. Tout ce qui m’intéresse c’est que le football Sénégalais aille de l’avant ».

Avec Senego