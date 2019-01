Un couple filmé en plein ébatsans une boutique de cheveux naturels fait le buzz sur la toile. En effet, l’information a vite été relayée par Ndoye Bane dans l’émission Xalass. Selon l’animateur, le commerçant et la cliente se sont envoyés en l’air dans la boutique et le tout filmé par une caméra de surveillance. Toutefois, scène en question s’est passée au Ghana et non au marché HLM comme tente de le faire croire les informations relayées.

