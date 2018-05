Audio – Dj Boubs raille Viviane et Bouba Ndour : « sugnu mboldé légnou yoor »

GALSEN221 – Les animateurs de l’émission Xalass sur la RFM, à savoir Boubs, Mohamed Ndiaye et Mamadou Ndoye Bane, se sont prononcés sur les mariages de célébrités qui ont eu lieu durant le weekend dernier. Ils en ont profité pour railler Viviane Chidid qui s’est mariée le vendredi avec Moustapha Dieng et Bouba Ndour qui a lui aussi retrouvé le statut d’homme marié le lendemain en demandant la main de Bineta Sakho. Taquins comme toujours, les « trois mousquetaires », avec Boubs en tête de Gondole, n’ont pas manqué de railler le directeur des programmes de la TFM et son ancienne épouse avant de leur souhaiter, d’un air plus sérieux cette fois, le meilleur pour la suite.

